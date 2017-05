"Anderlecht zijnde zou ik nooit Ruud Vormer kopen. Een lelijke voetballer en een bruut"

Hugo Camps

Vanavond om 18u is het zover: de clash tussen Club Brugge en Anderlecht die mogelijk over de titel in de Jupiler Pro League beslist. Onze huiscolumnist Hugo Camps interviewt Paul Van Himst en Eddy Merckx, boezemvrienden met paars-wit hart, en zij nemen geen blad voor de mond.

Van Himst: "Jij vroeg daarstraks of ik één speler van Club graag bij Anderlecht zou zien. Wel, ik kom niet verder dan José Izquierdo. Iedereen weet welke beweging hij gaat maken en toch ontglipt hij telkens weer aan zijn verdediger. Dat zijn uitzonderingen. Nu ik erover nadenk, zou Björn Engels misschien ook wel bij Anderlecht passen. Groot en snel, potentieel een leider voor de defensie."



Merckx: "Heb jij ook gelezen dat Engels niet naar het krachthonk wil? Hij weigert krachttraining, zegt men. Dan kom je als voetballer altijd tekort. Ik heb me als wielrenner ook moeten afbeulen in het krachthonk. In topsport kan het niet anders."



Van Himst: "Ik ging ook een paar keer per week aan gewichten hangen. Ik was misschien niet zo'n trainingsbeest als Eddy, maar ik trainde graag. Niet dat mijn kelder vol stond met toestellen en apparaten zoals bij Lance Armstrong, maar ik deed wat moest gedaan worden. Als het waar is dat Engels niet aan krachttraining wil doen, is de deur naar Anderlecht dicht." Lees ook Mannaert: "Deze groep realiseert ommekeer die ongezien is in geschiedenis van play-offs"

