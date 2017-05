Tielemans verstopt zich niet: "We zijn klaar voor Club"

Pieter-Jan Calcoen

Anderlecht-middenvelder Youri Tielemans verstopt zich niet: "We willen kampioen worden op Club." Het tegendeel had verbaasd.

De persaandacht op het oefencomplex van Anderlecht was zelden zó groot dit seizoen - er waren meer dan twintig journalisten aanwezig. Paars-wit staat dan ook voor zijn eerste matchbal: winst tegen Club zondag en Anderlecht mag een 34ste titel op zijn palmares bijschrijven.



Nadat sterkhouder Youri Tielemans maandag nog de Ebbenhouten Schoen won, zou hij overmorgen graag een tweede keer vieren. "In het ideale scenario maken we het in Brugge reeds af, maar er is geen stress", sprak Tielemans. "Het wordt wel intens en mogelijk ook een gesloten wedstrijd. We moeten klaar zijn voor elk scenario. En ik denk dat we klaar zijn."



"Het doet nog pijn"

Vorig jaar pakte Club op eigen veld de titel tegen Anderlecht. "Ik heb die match nog niet verteerd, het doet nog pijn", aldus Tielemans. "Het zou net daarom des te mooier zijn om nu in Brugge te vieren. Toch leeft binnen de groep nog niet het idee dat het al binnen is. De trainer heeft dat de voorbije dagen ook benadrukt, want in voetbal is alles mogelijk."



Ook Tielemans' toekomst kwam aan bod. "Ik heb enkele voorstellen op zak en ik denk aan mijn toekomst, maar enkel de titel telt." Monaco ligt in poleposition voor de Rode Duivel.