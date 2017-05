Anderlecht krijgt zondag tegen Club eerste matchbal, al bleek die in het verleden niet altijd meteen de goeie...

Kjell Doms

11/05/17 - 12u30

Gillet en Witsel vechten een pittig duel uit. © photo news.

video Matchpunt Anderlecht, zondag in Jan Breydel tegen Club Brugge. Tielemans en co kunnen krijgen tegen blauw-zwart de eerste kans om de 34ste landstitel uit de geschiedenis te veroveren. Dat liep in het verleden al een paar keer fout. Wij doken in het archief en vonden drie voorbeelden waarin Anderlecht het liet afweten op het moment dat de titel binnen handbereik was.

1973-1974:

Anderlecht kan onder trainer Urbain Braems op de voorlaatste speeldag kampioen spelen. Dan moeten ze in eigen huis wel voorbij KV Mechelen en dat lukt niet. Topschutter Attila Ladinszky mist een strafschop en Anderlecht blijft op 2-2 steken. Het titelfeest wordt een week uitgesteld, op de Freethiel is het wel prijs. Anderlecht wint met 1-4 en wordt voor de 16de keer kampioen, met amper 2 punten voorsprong op Antwerp FC.



1999-2000

Anderlecht kan zijn 25ste landstitel vieren in het Kuipje van Westerlo. Drie speeldagen voor het einde volstaat een overwinning tegen Westerlo om de champagneflessen te ontkurken. Het draait anders uit, paars-wit loopt tegen een forfaitnederlaag aan. Het podium dat al stond opgesteld kan terug worden afgebroken.

Een week later is het opnieuw prijs. Op 16 april krijgt Anderlecht een herkansing in eigen huis tegen AA Gent. In een volgepakt Constant Vanden Stock stadion komen de Buffalo's het feestje vergallen. Enzo Scifo brengt Anderlecht nog wel op voorsprong, maar in de tweede helft gaat AA Gent erop en erover. Ole Martin Aarst en Ivica Dragutinovic zorgen voor de doelpunten. Anderlecht pakt de titel uiteindelijk op de 32ste speeldag. Ze zijn kampioen voor ze naar Genk trekken dankzij de nederlaag van Club Brugge op Lierse. Anderlecht viert in stijl door met 1-4 te winnen in Genk.