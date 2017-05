Kiese Thelin wellicht langer bij Anderlecht

NVK

10/05/17 - 07u08

Kiese Thelin scoorde afgelopen zondag pas zijn eerste competitiegoal: de 2-0 tegen Zulte Waregem. © getty.

Isaac Kiese Thelin scoorde afgelopen weekend zijn eerste competitiegoal. Na afloop reageerde de spits mysterieus over zijn toekomst - "Ik heb bepaalde zaken gehoord, maar het is te vroeg om erover te spreken", zei de Zweed. In zijn entourage klinkt het duidelijker: "Isaac wil graag blijven. Hij is de hele club zeer dankbaar voor de manier waarop hij opgevangen is na zijn komst in de winter. De coach is altijd heel correct met hem geweest", zegt zijn makelaar Miro Jacagnac. "Hij heeft aanbiedingen van andere clubs, maar Isaac voelt zich echt thuis in Brussel." Op dit moment ziet het ernaar uit dat de spits een extra jaar gehuurd zal worden van Bordeaux. Eerstdaags wordt meer duidelijkheid verwacht.

Sowah naar Duitsland?

'Emmanuel Sowah is in beeld bij RB Leipzig', zo luidde een bericht in een lokale krant in Oost-Duitsland. Opmerkelijk, aangezien de 19-jarige rechtsachter bij Anderlecht het voorbije halfjaar uitsluitend wedstrijden bij de beloften afwerkte, terwijl Leipzig in zijn eerste seizoen in de Bundesliga meteen een CL-ticket heeft afgedwongen. Maar toch klopt het. Leipzig is op zoek naar jonge talenten die het elftal op middellange termijn kunnen versterken. Sowah, die deze maand voor het eerst zal worden opgeroepen voor Ghana, staat overigens al ruim een seizoen op de shortlist van de Duitse club. Ook Borussia Dortmund en Hannover tonen interesse. Het is nog niet duidelijk of de Ghanees deze zomer Anderlecht ook effectief verlaat. Aangezien Najar wellicht zal vertrekken, kan paars-wit een back-up op de rechtsachter gebruiken.