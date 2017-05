Youri Tielemans verzilvert topstatus Ebbenhouten Schoen

Door: Mathieu Goedfroy/belga

8/05/17 - 21u54

Tielemans kreeg de trofee uit handen van Paul Bonga Bonga. © belga.

video Youri Tielemans heeft de 26ste Ebbenhouten Schoen mogen ontvangen. In het Birmingham Palace in Anderlecht werd Tielemans, Belg met Congolese roots, bekroond als beste Afrikaanse speler van Afrikaanse origine uit de Jupiler Pro League. De middenvelder kreeg de trofee uit handen van oud-voetballer Paul Bonga Bonga (ex-Standard en Charleroi).

De zondag 20 geworden Tielemans bleef in de eindstand Landry Dimata (Bel/KV Oostende), uittredend winnaar Sofiane Hanni (Alg/Anderlecht), Henry Onyekuru (Nig/Eupen) en Mbaye Leye (Sen/Zulte Waregem), de winnaar van 2013, voor. Twee jaar geleden werd Tielemans al eens genomineerd voor de Ebbenhouten Schoen, maar toen ging de trofee naar de Congolese Charleroi-middenvelder Neeskens Kebano en werd de Brusselaar vierde.



Tielemans is bij Anderlecht aan een uitstekend seizoen bezig. De Brusselaars zijn goed op weg naar een 34e landstitel en het aandeel van Tielemans daarin was niet gering. Het jeugdproduct van paars-wit was dit seizoen (in alle competities samen) al goed voor 18 doelpunten en 15 assists. In november maakte de middenvelder in de vriendschappelijke interland tegen Nederland zijn debuut voor de Rode Duivels.