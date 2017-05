Everton in tribune voor Dendoncker

Jan Mosselmans en Niels Vleminckx

8/05/17 - 06u19

© belga.

Leander Dendoncker is grof wild op de transfermarkt. De interesse van Sevilla voor de Anderlecht-middenvelder is al langer gekend. Dendoncker wil zelf heel graag naar Spanje, maar de kans dat hij eerst een tussenstap zet bij een club uit de Premier League is heel reëel. Everton zou wel eens over de beste papieren kunnen beschikken. Gisteren zat een delegatie van Everton in de tribune voor Dendoncker, wiens manager goede contacten onderhoudt met het bestuur van de club uit Liverpool. Everton was ook geïnteresseerd in Tielemans, maar de kans dat die naar Engeland trekt, is bijzonder klein.