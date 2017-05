"Anderlecht doet ons denken aan Eurosong. Het liedje trekt nergens op, maar ronde na ronde dikt het puntentotaal aan"

Door: Stephan Keygnaert

8/05/17 - 06u00

© photo news.

Het is zover. Anderlecht krijgt zijn eerste matchbal. Uitgerekend op het veld van Club Brugge. Maar net zo goed had zich gisteren een sportief drama voltrokken. Zó slecht was Anderlecht, zó knullig ging Zulte Waregem om met zijn kansen. Hoe dan ook: zondag met champagne in de koelbox naar Brugge.

"Ik heb de indruk dat de stress begint toe te nemen bij sommige van mijn spelers" René Weiler

Dit was alweer om duimen en vingers van af te likken, wat Anderlecht etaleerde. In grote periodes in de wedstrijd op de eigen helft gedrukt door Zulte Waregem, een drietal keer ontsnapt aan een tegentreffer, en tactisch nooit een antwoord gevonden op de speelstijl van de bezoekers - nochtans niets origineels, zo'n driemansdefensie. Máár, "weer drie punten erbij", grinnikte Youri Tielemans. RSC Anderlecht doet ons soms denken aan een Eurosong-avond - het liedje trekt nergens op, maar ronde na ronde dikt het puntentotaal aan, tot de winnaar op het podium mag en iedereen jankend in zijn bed kruipt.



"We hebben ook al zeer goéde wedstrijden gespeeld", benadrukte René Weiler, "ik heb de indruk dat de stress begint toe te nemen bij sommige van mijn spelers; Club Brugge dat twee keer op rij wint, dat gaat in het hoofd spelen." Anderlecht: zo cool, zo matuur op AA Gent, en nu ineens verlamd door de stress - niets is nog wat het lijkt in play-off 1. De vissport verslaan is makkelijker.



