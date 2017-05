Niels Vleminckx

Volgens 'El Mundo Deportivo', huiskrant van Barcelona, staan Anderlecht-youngsters Youri Tielemans en Leander Dendoncker op een lijst van mogelijke versterkingen komende zomer. Die bevat evenwel meer dan 20 namen. Barça zoekt middenvelders die meteen in de basis kunnen staan. De kans dat Tielemans of Dendoncker deze zomer naar Camp Nou verhuizen, is bijzonder klein.