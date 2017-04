Geeft Anderlecht titel nog weg? Het zál toch niet...

Door: redactie

Anderlecht had vrijdag de twijfelachtige eer om, als eerste Belgische club ooit, géén persconferentie te organiseren voor een play-off 1-wedstrijd. Niks, nada, noppes. De titelstress slaat paars-wit duidelijk om het hart na de onverwachte nederlaag tegen Charleroi. Daarom dat we ons oor symbolisch te luister leggen bij dertien experts: Anderlecht dat het kampioenschap uit handen geeft, het zal toch niet?

MARC DEGRYSE EX-ANDERLECHT, ANALIST "Ik kan niet geloven dat Anderlecht de titel nog zal weggeven. Misschien wordt het nog spannend na komende zondag, als Gent zou winnen. Maar met een spectaculaire terugval van paars-wit houd ik geen rekening. Zeker omdat ze thuis en uit ongeveer hetzelfde niveau haalden. Het is een heel constante ploeg die het wel zal afmaken. Al zullen de uitmatchen op Gent en Club wel intens worden. AAD DE MOS EX-ANDERLECHT, ANALIST "Zoals ik het zie heeft Charleroi de play-offs gered door te winnen in het Astridpark. Iedereen had paars-wit al kampioen gemaakt, maar gelukkig krijgen we nog wat spanning. Voor Anderlecht is de nederlaag een teken aan de wand, het moet efficiënter. Ik geef Gent zondag 70% kans op de winst. Waarom? Gent speelt goed voetbal, en goed voetbal zal het altijd halen van countervoetbal - wat Anderlecht tegenwoordig speelt. Bovendien hebben de Buffalo's twee speeldagen extra rust gehad. Anderlecht zal nog serieus uit de kast moeten komen, het zal niet op cruise control kampioen worden."

BINGOAL, GOKKANTOOR DAT TITEL ANDERLECHT AL HEEFT UITBETAALD

Bookmaker Bingoal betaalde maandag, zes speeldagen voor het einde van play-off 1, al haar klanten uit die op een titel van Anderlecht hadden gewed. Hebben ze nog geen spijt van die beslissing?



Dieter Vanlerberghe, hoofd bookmaking van Bingoal: "Wij geven Anderlecht nog altijd 75% kans. Met een kloof van vijf punten en het idee dat de achtervolgers geen perfect traject zullen afleggen, is de marge nog groot genoeg. Met dichtgeknepen billen zitten we zeker nog niet. We hebben wel al enkele telefoontjes van klanten gehad die zich afvroegen of de uitbetaling niet teruggevorderd wordt, maar dat gaan we zeker niet doen. Al zien we Gent zondag liever niet winnen. Het zou voor ons natuurlijk een enorme financiële domper zijn als een andere ploeg kampioen speelt."



DENNIS PRAET EX-ANDERLECHT

"De eerstkomende wedstrijd, die tegen AA Gent, zal héél belangrijk zijn. Maar: als paars-wit kan winnen in de Ghelamco Arena, zijn ze volgens mij safe. Dan kan de titel nog moeilijk ontsnappen. Ik duim alleszins voor mijn ex-ploegmaats dat het lukt."



