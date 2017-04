Deze twee discutabele strafschopfases zinderen na in het Astridpark

Niels Vleminckx en Yari Pinnewaert

28/04/17 - 09u51

© Belga/kos.

video Twee discutabele strafschopfases, gisteren in Anderlecht-Charleroi. Evenveel keer weigerde scheidsrechter Boucaut echter naar de stip te wijzen, tot ongenoegen van Anderlecht-coach Weiler. Zijn spelers weigerden het verlies echter op de niet-gefloten strafschoppen te steken.

63' Martos stopt Acheampong af Acheampong is op weg naar doel wanneer Martos de deur dichtdoet. Acheampong gaat gewillig naar de grond, Boucaut geeft geen strafschop. 76' Penneteau slaat Teo op het hoofd Penneteau en Charleroi komen opnieuw met de schrik vrij. De doelman is veel te laat om een hoge bal te ontzetten en slaat Teodorczyk vervolgens pardoes op het hoofd. Strafschop voor Anderlecht, maar Boucaut denkt er anders over. Charleroi-goalie had trouwens een aparte mening over die tweede strafschopfase. "Teo kon in ieder geval niet meer scoren, want de bal was weg. En dus is het geen penalty." Scroll door voor de reactie van enkele spelers van Anderlecht

"We moeten daar niet over zeuren"

De spelers van Anderlecht hadden meer dan genoeg redenen om de beslissingen van ref Boucaut op de korrel te nemen. Maar, het moet gezegd, paars-wit toonde zich een waardige verliezer. "We moeten niet zeuren over de strafschoppen", zei Ivan Obradovic. "Kijk, ik heb de twee betwistbare fases niet helemaal goed gezien, maar het zou flauw zijn enkel daarnaar te verwijzen. We hebben zelf ook onze kansen gemist." Frank Acheampong, die neergetrokken werd door Dessoleil, knikte instemmend. "Het was wel degelijk een strafschopfout op mij - die verdediger leunde op mij waardoor ik mijn evenwicht niet kon bewaren. Ik was er redelijk zeker van dat de ref ging fluiten, want ik had anders kunnen scoren. En jullie hebben zelf gezien wat er met Teo gebeurd is... Maar dat is voetbal. Arbiters kunnen zich vergissen. We moeten ons erbij neerleggen."



Ook Leander Dendoncker weigerde zich te concentreren op de arbitrage. De verdedigende middenvelder keek in de eigen paars-witte boezem. "De eerste helft speelden we veel te traag. Of we moe waren? Dat speelde misschien mee. Maar uiteindelijk kunnen we alleen maar zeggen dat we het niet verdienden om hier te winnen. Ook al hebben we genoeg kansen gehad: het was net niet goed genoeg."