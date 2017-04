"Al 10 jaar geen punt meer gehaald hier"

Jan Mosselmans

Felice Mazzu schreef geschiedenis gisteren in het Astridpark. "Het is al tien jaar geleden dat Charleroi hier nog een punt kon pakken", glunderde de coach. "En als het er dan nog drie zijn, dan kan je je wel indenken hoe wij ons voelen. Sinds twee wedstrijden heeft Charleroi zijn waarden teruggevonden. Wij moeten het hebben van het collectief. We hebben hier geen wereldvoetbal gebracht, maar op onze manier hebben we het fantastisch gedaan, de hele ploeg trouwens. Tactisch was het onze bedoeling om de drie middenvelders van Anderlecht te counteren met onze vier middenvelders. Dat is ons heel goed gelukt. Kara en Spajic mochten aan de bal komen en de opbouw verzorgen. Het plan klopte soms heel goed, op andere momenten lieten we hen toch te veel spelen." Met de winst op Anderlecht stijgt ook de ambitie van Charleroi. "Daarom is de match op Oostende zo gevaarlijk. Ook daar zullen we het op dezelfde manier moeten doen."