Weiler: "Jongens zijn erin blijven geloven"

14/04/17

1-1 tegen een grootmacht als Manchester United, René Weiler heeft weer punten gescoord. "De verdienste van de ploeg is dat ze erin zijn blijven geloven. Ook toen we 1-0 achterkwamen. Onze eerste 10 minuten waren goed, maar dan is Manchester United naar een hogere versnelling overgeschakeld. Toen hapten we naar adem. Maar we hebben goed verdedigd, als ploeg. Onze defensie staat er, en dat is al een aantal weken zo." Aan de rust heeft Weiler toch wat bijgestuurd. "We zijn hoger gaan spelen en hebben de United-defensie onder druk proberen te zetten. Dat is ons een paar keer goed gelukt. Het gelijkspel is verdiend, denk ik."



Anderlecht is diep gegaan tegen de Reds. Bekopen ze dat zondag op Oostende? "Ja, dat gaat een rol spelen, maar ik heb ook bewust geroteerd", aldus Weiler. "We hebben nu tot zondag om te rusten en de meest frisse spelers te vinden."



Weiler liet Teodorczyk, Chipciu en Hanni op de bank en bracht die pas laat in. Waren die titularissen dan niet gefrustreerd om in zo'n galamatch op de bank te moeten zitten, werd de coach gevraagd. "Helemaal niet, het zijn goede karakters. Als je ziet hoe ze zijn ingekomen, dan moet ik mij zeker geen zorgen maken over hun ingesteldheid."



Een Belgische ploeg die 1-1-gelijkspeelt tegen Europese grootmacht Manchester, die is toch op weg naar de titel. "Ik heb het al een paar keer gezegd: je mag deze competities en wedstrijden nooit vergelijken. Maar met dit 1-1-gelijkspel hebben we wel aangetoond over de kwaliteiten te beschikken om kampioen te worden", besloot Weiler.