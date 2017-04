"Zou Tielemans roken? Ik denk dat hij het Lucky Strike-type is, terwijl ik in Teodorczyk meer een klojo zie die z'n sigaretten zelf rolt"

Herman Brusselmans

In zijn wekelijkse column geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten en satirische mening over de laatste nieuwtjes in de sportwereld en dan vooral in de voetbalwereld. Onze immer scherpe columnist heeft het dit keer over de nieuwe rel rond Radja Nainggolan.

"Nainggolan heeft een blaastoestel van de flikken op de ene kaak van z'n gat laten tatoeëren, ter herinnering aan de honderdste keer dat hij betrapt werd op meer dan 3% bloed in z'n alcohol. Met een stuk in z'n kloten zat hij achter het stuur van een auto, maar hij dacht dat hij op de achterbank zat, en riep tegen zichzelf: 'Rijden, chauffeur! Ik wil naar de hoeren!' Coach Martínez is van oordeel dat zo'n pipo, die ook nog 'ns twee pakjes sigaretten per dag paft, niet geschikt is als uithangbord van de Rode Duivels."



"Wat een bullshit. Voetballers hebben altijd gezopen en gerookt. In de tijd dat ik bij Lokeren speelde en een van de meestbelovende linksbuitens was aller tijden, kwam ik op de club aan zo lam als een Zwitser, en ik parkeerde m'n Mobylette in de kleedkamer, stak een Belga op, en zei tegen de toenmalige trainer, wijlen Leon Nollet: 'Hoe zit het makker? Ga jij mij nog een Maes-pils halen of zal ik je een safflet tegen je bakkes geven?' Tezelfdertijd lag m'n gabber Alex Querter met een peuk tussen z'n vingers z'n roes uit te slapen onder de douche, ijlend in de trant van: 'Nee Rosita... Nu moet je mij gerust laten... M'n sjarel kan het niet meer aan...'"



"Dus of een voetballer zich overgeeft aan de geneugten des levens of niet, dat speelt allemaal geen rol, zolang hij schitterende prestaties levert is er niks aan de hand. Zou Youri Tielemans roken, en zo ja, welk merk? Ik denk dat hij het Lucky Strike-type is, terwijl ik in Teodorczyk meer een klojo zie die z'n sigaretten zelf rolt, allicht zware Van Nelle, met een trappist of zes erbij, en op den duur bij iedere vrouw die passeert plitse pletse met haar tieters wil doen, waarna hij, aan de rand van een van de oefenterreinen van Anderlecht achter een struik gaat schijten."



