Dendoncker goudeerlijk na eerste Europese goal ooit: "We hebben afgezien"

Door: Glenn Bogaert

13/04/17 - 23u28

© belga.

Niet alleen in Charleroi weten ze wat het is om te scoren in de slotfase, ook bij Anderlecht was het vanavond prijs. Drie minuten voor tijd lukte Leander Dendoncker tegen Manchester United de gelijkmaker van de hoop voor paars-wit. Een krachtige buffelstoot op een voorzet van Ivan Obradovic deed het sfeervolle Astridpark ontploffen, zingen en dansen. Wat is er straks nog mogelijk op Old Trafford? Je weet maar nooit...

© photo news. © belga.

"Dit is heel mooi natuurlijk. Het is mijn eerste goal op Europees vlak. Dat het dan ook nog tegen Man United is, maakt het extra mooi. Het was een heel goeie cross van Ivan Obradovic. Ik zag dat hij hem meenam in de loop. Ik was op dat moment redelijk goed op tempo en dacht: ik zal maar inschuiven en zien dan wel waar de bal komt. Die viel uiteindelijk perfect in mijn loop. Ik kon netjes inlopen en mijn kop ertegen zetten. Het was de perfecte assist en de bal ging mooi binnen. Ik ben er heel blij mee", klonk het bij uitblinker Dendoncker.



Ongrijpbare bal

Met 1-1 kunnen ze alvast leven bij Anderlecht, zeker na zo een lastige avond: "Ik denk dat we content mogen zijn want we moeten eerlijk zijn: we hebben afgezien vanavond. We hebben bijzonder veel gelopen, maar dat wisten we op voorhand. Je speelt immers toch tegen Manchester United. Maar goed, uiteindelijk mogen we blij zijn met het resultaat. We holden vaak achter een ongrijpbare bal. Hun passing was zo goed en zo precies, ze hebben bijna geen foute pass gegeven. Voor ons was het moeilijk om het leer te veroveren en als we dan aan de bal kwamen, hadden we niet veel energie meer over om er iets goeds mee te doen."



Genieten op Old Trafford

Opvallend is dat Anderlecht na rust veel beter voor de dag kwam, wat was het verschil met die moeizame eerste helft? "Na rust hebben we meer druk gezet en daar konden we uiteindelijk ook van profiteren, dat is positief. Zij namen ook een beetje gas terug, werden wat nonchalanter. Dat was alleen maar in ons voordeel. Ik kijk nu al uit naar de terugmatch. We gaan genieten eens we daar op het veld komen want het is zo'n een mooie club met ook nog eens een indrukwekkend stadion. We zullen zien wat het wordt op sportief vlak. Of we kunnen winnen? Ik herhaal: we zullen zien wat er gebeurt."