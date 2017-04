RSC Anderlecht wenst Josip Weber veel sterkte in strijd tegen kanker

SW

13/04/17 - 17u18 Bron: Belga

© photo news.

RSC Anderlecht heeft zijn voormalige aanvaller Josip Weber een hart onder de riem gestoken, nadat uit een interview in de vandaag verschenen editie van het voetbalmagazine Puskas is gebleken dat de achtvoudige Rode Duivel al bijna drie jaar vecht tegen prostaatkanker met uitzaaiingen en momenteel niet weet hoelang hij nog te leven heeft.

"Joske was een sluwe aanvaller en had steeds een beslissende rol op het veld", klinkt het in de mededeling van Paars-wit. "Zo bezorgde hij niet alleen Anderlecht, maar ook Cercle vaak de overwinning. De directie van RSC Anderlecht, de spelers, de technische staf en de medewerkers hopen dat Josip ook deze wedstrijd, tegen deze vreselijke ziekte zal winnen. De hele Anderlecht-familie staat achter je en wenst je veel sterkte, Josip!"



De tot Belg genaturaliseerde Kroaat stapte in 1994 over van Cercle Brugge naar Anderlecht. In zijn drie seizoenen in het Astridpark werd hij afgeremd door blessures, maar in de 25 wedstrijden die hij speelde, kwam Weber toch tot 16 doelpunten. In 1997 zette hij een punt achter zijn carrière en keerde hij terug naar zijn geboortestad Slavonski Brod.