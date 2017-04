Mourinho: "Anderlecht mag verwachten dat we er hard tegenaan zullen gaan"

Bewerkt door: YP

Anderlecht mag zich morgen aan een erg gemotiveerd Manchester United verwachten. Dat heeft ManU-coach José Mourinho vandaag verklaard op de persconferentie daags voor de heenmatch van de kwartfinales van de Europa League.

De Portugees is op zijn hoede voor paars-wit. "Anderlecht is een bedreiging. Ze hebben een goed team en een specifieke manier van spelen. Anderlecht zet goed druk en is goed op de counter", aldus Mourinho. "We zullen op ons best moeten zijn. Als stok achter de deur hebben we nog de terugwedstrijd op Old Trafford, waar we in Europa dit seizoen alles winnen. We treden morgen aan in een klein stadion, maar Anderlecht krijgt veel steun van de supporters. In dit stadium van de competitie denkt iedereen dat het mogelijk is door te stoten naar de finale. Anderlecht speelde twaalf wedstrijden (met laatste voorronde Champions League inbegrepen, red) om hier te geraken, wij tien. Dan is de motivatie groot bij iedereen."



Manchester United dreigt in de Premier League naast een plaats in de top vier te grijpen, de eindzege in de Europa League lijkt dan ook een eenvoudigere weg naar een ticket voor de Champions League. "We moeten met al onze middelen vechten om dat CL-ticket te pakken, door ofwel in de top vier te eindigen of door eindwinst in de Europa League", stelde Mourinho. "Het is mijn gevoel dat we in beide competities tot het uiterste zullen gaan. Al van bij het begin strijden we in de Europa League. Daarvoor hebben we dit seizoen Europa rondgereisd. Anderlecht mag verwachten dat we er hard tegenaan zullen gaan."