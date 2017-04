"Acheampong moet áltijd spelen. Zijn stommiteiten moet je er dan maar bijnemen"

Door: Stephan Keygnaert

12/04/17

Jef Jurion. Tachtig jaar. Negen keer kampioen met RSC Anderlecht, twee keer de Gouden Schoen. Voor eeuwig 'Mister Europe', een 10-0 nederlaag tegen Manchester United in 1956 kan daar niets aan veranderen. Spreek, Jef - wij luisteren vol respect.

Maakt Anderlecht kans tegen Manchester United?

"Met die trainer (Weiler, red) is Anderlecht fysiek enorm verbeterd - als ge niet loopt, moogt ge niet meedoen. Mô: hij moet durven om de spelers die hij zélf haalde op de bank te zetten, want Acheampongk moet áltijd spelen. Of hij nu goed of slecht is, de tegenstander is zó bang van zijn snelheid dat ze altijd twee mannetjes in zijn buurt houden - ge speelt zo tegen tien, hé! Zijn stommiteiten moet je er dan maar bijnemen - zijn centers in de tribune, bijvoorbeeld."



De 10-0 tegen Manchester United, Jef - dan zou ik niet meer durven buiten te komen, hoor.

"Als ik sommige van uw artikels lees, zou ik in uw plaats ook niet meer buiten komen. Gij schrijft maandag dat Hanni in het centrum moet spelen, maar het enige dat ge moét schrijven, schrijft ge niet: Acheampong moet spelen."



"Die 10-0 zegt mij helemaal niks. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. De match was op het veld van Manchester City, want die van United hadden nog geen stadionverlichting. Ik was 19 jaar, ik mocht blij zijn dat ik meedeed - ik was het elfde wiel aan de wagen. Ik stond buitenlinks, maar we lagen zodanig onder dat ik nauwelijks een bal kreeg. Ik voel me niet een béétje schuldig. Ik had daarmee niks te zien. Ik deed niet mee."



