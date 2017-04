Dit zijn de troeven die Monaco in handen heeft om Tielemans binnen te halen

Niels Vleminckx en Kristof Terreur

AS Monaco is een serieuze kandidaat om Youri Tielemans komende zomer binnen te halen. Een rijke club uit een uitdagende competitie, met aantrekkelijk voetbal en een enorme groeimarge - het plaatje klopt.

Het is geen toeval dat er binnen het Europese transfercircuit de afgelopen weken vaak gefluisterd werd over de interesse van AS Monaco. Het totaalplaatje klopt. De club uit het prinsdom is financieel slagkrachtig: belangrijk om op clubniveau tot een akkoord te komen. Maar Monaco is ook voor de speler zelf een interessante piste. Het traject dat de Monegasken dit seizoen in de Champions League hebben afgelegd (vandaag spelen ze de kwartfinale van de Champions League tegen Dortmund), gekoppeld aan de spectaculaire manier van voetballen (ruim 100 goals al dit seizoen) heeft indruk gemaakt. In de lastige Franse competitie is Monaco ook nog eens koploper met drie punten voorsprong op Paris Saint-Germain.

De club uit het prinsdom heeft bovendien een zeer jonge spelersgroep, met talenten in elke linie als Fabinho, Bernardo Silva, Bakayoko en Mbappe die intussen door heel Europa gewild zijn. Bovendien heeft coach Leandro Jardim Tielemans afgelopen seizoen zelf aan het werk gezien in de onderlinge confrontatie in de Europa League. De Portugees was toen al bijzonder gecharmeerd door de tiener. En - ook niet onbelangrijk - met Christophe Henrotay heeft de middenvelder een makelaar die niet alleen in Monaco woont, maar er in het verleden al succesvolle transfers heeft afgehandeld. Zo bracht Henrotay bijvoorbeeld Yannick Carrasco naar Zuid-Frankrijk.



