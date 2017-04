Goed nieuws voor Anderlecht: blessure van Teodorczyk valt mee

Niels Vleminckx en Yari Pinnewaert

10/04/17 - 16u20

© photo news.

Lukasz Teodorczyk werd twintig minuten voor tijd gewisseld tegen AA Gent. Dat was niet naar de zin van het publiek, maar coach René Weiler had een goede reden: "Teodorczyk heeft een schouderblessure", aldus manager Van Holsbeeck aan Stadion. Vandaag werd dan ook een scan genomen om de ernst van de blessure te achterhalen en de schade blijkt mee te vallen. Mogelijk kan de Pool zelfs al worden klaargestoomd voor de klepper in de Europa League tegen Manchester United van komende donderdag.



Goed nieuws dus voor Anderlecht, dat vreesde voor een afwezigheid van verschillende matchen. Met Kiese Thelin heeft paars-wit slechts één alternatief in de spits.