Tielemans in beeld bij AS Monaco

Youri Tielemans. © belga.

AS Monaco heeft Youri Tielemans op het oog. De leider in de Franse Ligue 1 wil het goudhaantje van Anderlecht graag deze zomer naar het prinsdom halen. Dat schrijft L'Equipe en het nieuws werd ook bevestigd aan onze redactie.

Tielemans is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Anderlecht en dat is de Europese topclubs niet ontgaan. Nu mengt ook AS Monaco zich in de debatten. De Monegasken zijn in Frankrijk goed op weg naar de titel en maken ook indruk in de Champions League. En dus vrezen ze in het prinsdom deze zomer het vertrek van een aantal sterkhouders. Om het kwaliteitsverlies tegen te gaan, wil AS Monaco Tielemans binnenhalen.



Toch is het niet zeker dat de 19-jarige middenvelder het Astridpark na dit seizoen verlaat. Voorzitter Roger Vanden Stock drukte eerder al zijn wens uit om de Rode Duivel nog een jaartje langer bij Anderlecht te houden.