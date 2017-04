Anderlecht sluit aparte overeenkomst af waar niet iedereen tevreden mee is

Door: Niels Vleminckx

Anderlecht heeft een samenwerking afgesloten met transportbedrijf Uber. Supporters kunnen hun eigen voertuig buiten de stad achterlaten - zo stelt Decatlon zijn parking beschikbaar - en via hun smartphone een voertuig bestellen dat hen rond het stadion afzet. Het initiatief komt er nadat uit een supportersenquête was gebleken dat het gebrek aan mobiliteit een struikelblok was voor heel wat fans.



De taxisector reageert intussen ontstemd over de samenwerking tussen Anderlecht en Uber. "Uber omzeilt nog steeds de wetgeving." Anderlechtwoordvoerder David Steegen laat dan weer weten dat de club ook wil samenzitten met de taxichauffeurs. "Onze samenwerking met Uber is zeker niet exclusief. Onze prioriteit ligt louter bij het verhogen van de mobiliteit." Anderlecht zet ook shuttlebussen in.