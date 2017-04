Banken, goksites, zelfs biermerken willen stukje Tielemans (maar niemand krijgt hem)

Niels Vleminckx

4/04/17 - 08u32

© photo news.

Het succes van Youri Tielemans zorgt ervoor dat de hele wereld een stukje van hem wil. "Maar op Nike na houden we alles af", zegt zijn begeleider Peter Smeets.

Tielemans zou nochtans veel poen kunnen verdienen door af en toe in te gaan op zo'n sponsorvoorstel. "Maar dat weegt niet op tegen de mogelijke impact op zijn prestaties", aldus Smeets. "Youri is nog zo jong. Hij heeft pas een gezin gesticht, hij wil met Anderlecht kampioen worden. Dáár moet zijn energie naartoe gaan. Pas als hij helemaal een gevestigde waarde is, zullen we bekijken of we zullen samenwerken met een nieuwe sponsor." Vrijwel dagelijks krijgt Tielemans aanbiedingen. "Ik filter alles", zegt Smeets. "Ik krijg allerlei voorstellen binnen. Banken, goksites, zelfs biermerken willen hem hun product laten aanprijzen. Maar Youri is een serieuze jongen die alles voor het voetbal doet. Merken die daar niet mee samengaan, hebben geen kans. De andere zetten we in de koelkast. Ik herhaal: laat hem nu maar eerst op het voetbal concentreren. De rest volgt later wel."



