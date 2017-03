Anderlecht verlengt contracten van leden technische staf

SG

Na coach René Weiler hebben ook de andere leden van de technische staf hun contract bij RSC Anderlecht verlengd. David Sesa, Nicolas Frutos, Thomas Binggeli en Max de Jong zullen tot minstens 2019 de rangen van paars-wit blijven versterken. Dat maakte de Belgische recordkampioen bekend.

"Het werk dat ze dit jaar hebben neergezet in hele moeilijke omstandigheden verdient alle lof", zegt sportief manager Herman Van Holsbeeck. "We willen hun visie en toewijding belonen met deze contractverleningen. De fundamenten zijn gelegd, we kunnen nu samen aan een mooie toekomst bouwen."



René Weiler verlengde zijn contract bij Anderlecht begin maart tot juni 2019. De 43-jarige Zwitser streek in juni van vorig jaar in het Astridpark neer en tekende toen een contract tot juni 2018.



Anderlecht begint vrijdag op het veld van Zulte Waregem als leider aan play-off 1 en is ook nog actief in de kwartfinales van de Europa League, waar volgende maand Manchester United wacht.