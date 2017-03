Teodorczyk tekent eindelijk

Niels Vleminckx

20/03/17 - 06u29

© photo news.

Als alles volgens plan loopt, licht Anderlecht deze of volgende week eindelijk de optie van meer dan 4,5 miljoen euro op Lukasz Teodorczyk. Aangezien er ook interesse van een resem clubs uit de Bundesliga en de Premier League is, en de Poolse spits nog steeds onder contract ligt bij Dinamo Kiev, heeft die een zeer sterke onderhandelingspositie. Paars-wit wil van Teo één van zijn grootverdieners maken. Er ligt een contract van drie of vier seizoenen klaar. Maar als de spits deze zomer een lucratieve aanbieding krijgt, wil Teodorczyk wel de garantie dat hij alsnog kan vertrekken. Die belofte in zijn contract laten opnemen zorgde voor de grootste vertraging in de onderhandelingen.