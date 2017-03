Door: Glenn Bogaert

Gaat het Anderlecht na drie jaar wachten lukken om de landstitel te pakken? Het ziet er voor de start van play-off 1 in ieder geval uitstekend uit voor paars-wit. De Brusselaars duwden op de slotspeeldag van de reguliere competitie grote concurrent Club Brugge van de troon en beginnen zo met een mentaal voordeel én een puntje voorsprong aan de eindsprint richting de felbegeerde hoofdprijs. Michel Verschueren hoopt alvast vurig dat zijn geliefde club nog eens een feestje mag bouwen. En dan zal hij op zijn 86ste duchtig meevieren.

Oud, maar nog lang niet versleten. 'Mister Michel' staat nog altijd op scherp. En al zeker nu puntje stilaan bij paaltje komt in de Jupiler Pro League. Maar hij blijft wel voorzichtig: "Rustig, rustig. We mogen niet denken dat de beer al geschoten is", klinkt het in het weekblad 'Deze Week', vroeger bekend onder de naam 'De Streekkrant'. "We moeten boven alles voorzichtig blijven. Al denk ik wel dat we dit jaar weer zullen meedoen voor de titel en ik hoop uiteraard dat we die 34ste zullen binnenhalen. Ik geloof er in ieder geval in. Meer dan de voorbije twee jaar? Toen hebben we het telkens dom verspeeld jong. Zowel tegen AA Gent als tegen Club Brugge vorig jaar, terwijl we ons lot in eigen handen hadden. Voetbal is net zoals de vrouwen: zeer wispelturig. Maar net dat maakt het zo mooi."



"Totaal niet copain!"

Grote ambities, die heeft Verschueren op zijn gezegende leeftijd niet meer: "Ik zou graag nog een paar jaar gezond blijven en alles hier rustig kunnen meebeleven. Meesurfen op de golven van de zee, maar niet meer de eerste viool spelen. Als je dat niet beseft als bijna 86-jarige ben je een grote sukkelaar. Of ik het lastig heb met die leeftijd? Totaal niet copain!" Belangrijk om weten: Michel Verschueren mocht afgelopen vrijdag, 17 maart, 86 kaarsjes uitblazen. Een late proficiat Michel!