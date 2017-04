De laatste keer dat Zlatan het Astridpark bezocht? Toen stond iederéén (ook fans van Anderlecht) op de banken

SG

Anderlecht neemt het vanavond in de kwartfinales van de Europa League op tegen het grote Manchester United. Met sterren als Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic zijn de Mancunians misschien wel topfavoriet om de Europa League te winnen. Voor Anderlecht wordt het ook een (niet zo blij?) weerzien met onder anderen de Zweedse vedette. De laatste keer dat 'Ibra' in het Astridpark speelde was op 23 oktober 2013 - toen nog in het shirt van Paris Saint-Germain. En zijn passage ging niet onopgemerkt voorbij...



Ibrahimovic toverde die avond als vanouds en liet de netten vier keer trillen. Eerst met een simpele binnentikker, vervolgens met een fraaie bal achter het steunbeen, daarna met een wereldgoal vanaf 25 meter (zie video hieronder) en tot slot met een knappe overhoekse volley. Het Anderlecht-publiek stond recht op de banken en trakteerde de Zweedse schutter op een staande ovatie, zelden gezien. Ook Cavani pikte zijn doelpuntje nog mee waardoor PSG met forfaitcijfers ging winnen bij paars-wit.



Bekijk hier alle vier de doelpunten van Ibrahimovic.