Weiler: "Zoals ik al zei: nu is alles mogelijk"

"Ik ga de loting rustig bekijken. Ik heb geen voorkeur en het zou toch zinloos zijn", zei René Weiler na de historische kwalificatie van Anderlecht voor de kwartfinales van de Europa League door de winst tegen APOEL in de terugwedstrijd met 1-0.

"Een welverdiende kwalificatie als je naar de twee wedstrijden kijkt", reageerde de Zwitserse voetbaltrainer na afloop. "Dit is onze derde opeenvolgende wedstrijd zonder tegendoelpunt en we kunnen het ver schoppen als we zo doorgaan. In de Europa League is alles mogelijk, ook de eindoverwinning zoals ik eerder al zei. Er staan acht wedstrijden op ons programma in april, maar dat schrikt me niet af. De spelers, aan wie ik vier dagen vakantie heb gegeven en vervolgens mee op stage neem, zullen er klaar voor zijn."



Thomas Christiansen, de trainer van de verliezende ploeg APOEL, zei tegelijkertijd "heel fier" en "heel triest" te zijn. "Mijn ploeg heeft het Cypriotische voetbal alle eer aangedaan en ik ben heel fier. Er is geen vergelijking mogelijk tussen Anderlecht en een ploeg als de onze, maar uiteindelijk werden we uitgeschakeld door maar twee fouten. Natuurlijk kan een sterke tegenstander dit soort fouten uitbuiten. Nu moeten we verder werken in het kampioenschap en de cup, om volgend seizoen Europees terug te keren. Dat willen we absoluut", besloot Christiansen.