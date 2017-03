Teodorczyk met zijn twintigste in voetsporen Van Himst en Mulder

Johan Serkijn

Lukasz Teodorczyk heeft zichzelf in de geschiedenisboeken van Anderlecht getrapt. Tegen Waasland-Beveren scoorde de Pool zijn twintigste competitiedoelpunt dit seizoen. Daarmee is hij de 23ste Anderlecht-speler die minstens twintig goals één seizoen in de Belgische eerste klasse maakt. Teo komt zo in de voetsporen van onder meer Mermans, Van Himst, Mulder en Koller. Hieronder vindt u al zijn voorgangers sinds 1921-1922.