Pril babygeluk in Anderlecht: "Ik weet dat het mijn leven zal veranderen, maar nu al papa worden bewuste keuze"

Door: Niels Vleminckx

11/03/17 - 11u10

© photo news.

2017 is het jaar van Youri Tielemans. Op het veld een wervelwind. Ernaast net papa geworden. "Dat was pas écht diep geluk."

© photo news.

Stoere blik. Fluwelen voeten. Auteur van wereldgoals. Officieuze kapitein van de kleedkamer. Posterboy. Op zijn 19de de ideale clubambassadeur.



Wie Anderlecht denkt, denkt Youri Tielemans.



2017 is met een rotvaart begonnen voor de talentvolle middenvelder. Op sportief vlak, zelfs al was zijn prestatie op APOEL eerder anoniem. Maar ook privé gaat het hard voor Tielemans. Afgelopen weekend werd hij papa van dochter Melina. Hij glimlacht breed: "Ik kreeg een kindje... Ongelooflijk. Het was het mooiste moment van mijn leven."



