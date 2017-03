Pieter-Jan Calcoen

10/03/17 - 21u00

© Twitter Anderlecht.

Bij aankomst op Zaventem kruiste de delegatie van Anderlecht een oude bekende: Dieumerci Mbokani. De ex-spits van paars-wit, nu aan de slag bij Hull City in de Premier League, revalideert momenteel in ons land van een hamstringblessure. Het weerzien was hartelijk: Mbokani knuffelde met voorzitter Roger Vanden Stock en ook de zijn voormalige ploegmaats kregen handshakes.