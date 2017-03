Anderlecht heeft aan flits van Stanciu genoeg om prima uitgangspositie mee te nemen uit Cyprus (0-1)

Door: redactie

9/03/17 - 20u50

Anderlecht heeft een belangrijke 0-1-zege geboekt op het veld van APOEL Nicosia in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League. Paars-wit speelde zeker niet zijn beste wedstrijd, maar het niveau van de Cyprioten was te laag om de Brusselaars echt in de problemen te brengen. Anderlecht - dat vooral na rust niet thuis gaf - had aan één klasseflits van Nicolae 'de man van 10 miljoen' Stanciu genoeg voor de krappe, maar levensbelangrijke overwinning.

De HLN-spion in Cyprus zag afgelopen weekend al dat de Cypriotische verdedigers het niet moesten hebben van hun uitvoetballende kwaliteiten. Paars-wit probeerde hen dan ook vanaf het begin onder druk te zetten en dat leverde regelmatig balverlies op bij de thuisploeg. De Brusselse voorlinie was echter te slordig in de zone van de waarheid, waardoor kansen lange tijd uitbleven.



Anderlecht-doelman Rubén kon rustig het Cypriotische stadion bewonderen en de Spanjaard zag hoe zijn team op het halfuur toch kon profiteren van zwak uitvoetballen van Merkis. Stanciu, door Weiler voor de gelegenheid nog eens vanonder het stof gehaald, was de afwerker met dienst.



Net voor de 0-1 had Nuytinck zich nog goed in de baan van een schot van De Camargo gegooid, maar voorts maakten enkel de thuisfans indruk. APOEL kon geen enkele uitgespeelde kans forceren en Anderlecht haalde zo de rust met een belangrijke én verdiende bonus. Lees ook LIVE: Anderlecht is niet gekomen om zich in te graven, geen stevig openingsoeffensief APOEL

© belga. Dendoncker en Nuytinck vieren. © belga.