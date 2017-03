Tegen Zenit de grote held, nu waarschuwt hij Europa: "Andere clubs houden ons maar beter in het oog"

Door: Glenn Bogaert

9/03/17 - 14u15 Bron: Europa League Preview Magazine

© photo news.

Europa League Het grote mirakel van Camp Nou beleefden we gisteravond, het kleine wonder van Sint-Petersburg geschiedde twee weken geleden al. Toen sleepte een bijna knock-out geslagen Anderlecht in de ultieme slotfase alsnog de kwalificatie voor de achtste finales van de Europa League in de wacht. Met dank aan ene Isaac Kiese Thelin. De 24-jarige Zweed had aan één rake kopbal genoeg om de paars-witte harten te veroveren.