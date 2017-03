3 redenen waarom APOEL van De Camargo niet te veel moet hopen tegen Anderlecht

Door: Pieter-Jan Calcoen

Igor De Camargo mag wel zeggen dat APOEL niet moet onderdoen voor Anderlecht, maar is dat ook zo? Op basis van deze drie vaststellingen is er alvast weinig hoop voor de Cypriotische leider.

1. Slechts één uitschieter in 54 jaar Sinds 1963 is APOEL actief in de Europese competities, maar daarin kon het slechts één keer echt indruk maken. In het seizoen 2011-2012 haalt de club de kwartfinale van de Champions League. Nadat APOEL in de voorrondes voorbij Skënderbeu, Slovan Bratislava en Wisla Kraków gaat, wint het de groepsfase met Zenit, Shakhtar Donetsk en FC Porto. In de achtste finales wippen de Cyprioten Lyon na strafschoppen. In de kwartfinale eindigt het sprookje alsnog. Tegen Real Madrid wordt het 2-8.



In de Europa League kent APOEL nu pas voor het eerst succes. In vier eerdere deelnames kon het team nooit de poules overleven. Dit jaar hield het Olympiakos, Young Boys Bern en Astana af. In de 1/16de finales was Athletic Bilbao het slachtoffer.

2. Belgische teams liggen hen niet Zes matchen heeft APOEL tegen Belgische tegenstanders op de teller staan. De balans is uiterst negatief: één gelijkspel, vijf nederlagen. Vooral de eerste confrontatie is een ontgoocheling van formaat voor de eilandbewoners, want over twee duels wint Lierse in 1969 met maar liefst 11-1 in de eerste ronde van Europacup 2. In de UEFA Cup van 2000-2001 vergaat het APOEL niet veel beter tegen Club Brugge. Zelf komt het niet tot scoren, maar het incasseert wel drie goals. In de voorronde van de Europa League 2013-2014 haalt APOEL zijn beste resultaat - een draw tegen Zulte Waregem. Over twee matchen moet het toch zijn meerdere erkennen: 2-3.



Anderlecht daarentegen kan vandaag wel met vertrouwen het vliegtuig opstappen. Het speelde reeds vier keer tegen Cypriotische opponenten en mocht vier keer juichen: zowel tegen Omonia (twee keer), Anorthosis Famagusta en AEL Limassol ging het door. © photo news.