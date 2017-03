Kara nog niet mee naar Cyprus, maar wel miraculeus fit

Door: Frank Dekeyser

8/03/17 - 08u10

René Weiler vertrekt deze morgen met een 18-koppige selectie naar Cyprus. Grote afwezige in de wedstrijdkern is Kara, die gisteren wel verraste met een tweet: "Ik ben er zondag weer bij om te spelen tegen Waasland-Beveren en ik ben beschikbaar voor de wedstrijden met Senegal tegen Nigeria en Ivoorkust."

Het was de bedoeling om Kara door zijn knieblessure te sparen voor de play-offs, maar de verdediger laat nu dus doodleuk weten helemaal fit te zijn.



Weinig zorgen

Appiah en Obradovic zijn er wel bij in Cyprus. Appiah sukkelde met een spierblessure maar raakt speelklaar. Obradovic werd tegen zijn ex-club KV Mechelen aan de ligamenten van de enkel geraakt, maar de blessure lijkt mee te vallen. Ook hij is inzetbaar. Trebel is Europees niet speelgerechtigd en de jongeren Doumbia, Sowah, Delcroix en Van Camp haalden de wedstrijdselectie niet. Svilar gaat wel mee als derde doelman.



De kern: Rubén, Boeckx, Svilar, Najar, Appiah, Spajic, Nuytinck, Deschacht, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Stanciu, Hanni, Bruno, Teodorczyk, Acheampong, Kiese-Thelin, Capel.