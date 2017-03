Vanden Borre openhartig: "Eigenlijk ben ik een eenvoudige en eerlijke jongen"

Anthony Vanden Borre. © afp.

Anthony Vanden Borre is een man van weinig woorden. Voor La Tribune, de Waalse tegenhanger van Extra Time, maakte de nieuwbakken rechtsachter van het Congolese TP Mazembe een uitzondering. "Het is door mij dat Anderlecht nu een sociale cel heeft."

"Eigenlijk ben ik een eenvoudige en eerlijke jongen, maar de voetbalwereld is hard. Geld is het allerbelangrijkste en dat is jammer. Ik vertrouw veel mensen niet. Dat is zeker het geval bij journalistien en managers. Veel mensen veroordelen me zonder me echt te kennen", vertelde Vanden Borre in La Tribune.



"Ik heb nergens spijt van. Ik houd van avontuur. Soms is dat goed uitgedraaid, soms niet." La Tribune nodigde met Jean-François Lenvain ook iemand van de sociale cel van Anderlecht uit. "In mijn tijd was dat er nog niet", ging Vanden Borre verder. "Het is misschien wel dankzij mij dat dat er gekomen is. Ik ging niet graag naar school en was een moeilijke jongen."



Vanden Borre had tot slot ook nog wat raad voor jonge voetballers. "Werk hard en luister naar je coaches. Heb respect voor iedereen. Ik had veel talent, maar misschien heb ik niet hard genoeg gewerkt."