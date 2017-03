De Mos over de verlenging van Weiler: "Blijkbaar snel tevreden"

Stijn Joris

7/03/17 - 06u47

© photo news.

De contractverlenging van René Weiler (43) kwam enigszins op een verrassend moment. De Zwitser levert resultaten af, maar zijn aanpak en spelwijze waren nog niet voor iedereen overtuigend. Drie gereputeerde ex-trainers van paars-wit laten hun licht schijnen over het nieuws van de dag uit Anderlecht.

Aad de Mos: "Blijkbaar snel tevreden" "Ik heb het al eerder gezegd. Weiler heeft een grotere konijnenpoot dan Guy Thys. Hoe Anderlecht zich plaatste tegen Zenit, hoe ze in Gent werden weggespeeld en toch nog wonnen... Blijkbaar zijn ze na twee jaar zonder titel al iets sneller tevreden bij Anderlecht. Een kinderhand is gauw gevuld. Al is zo'n contract tegenwoordig niet meer echt waterdicht. Ik vermoed dat ze een signaal naar de spelersgroep willen sturen zodat er geen kikkers meer uit de kruiwagen springen en iedereen mee is met de trainer. Zelf had ik het nog wel even aangekeken en gewacht tot na de play-offs. Ik vind het te vroeg om een oordeel te vellen over de trainer Weiler. Het is voorbarig, maar wie weet had Weiler een clausule in zijn contract of een heel goede makelaar die met aanbiedingen van andere clubs kwam aandraven."

Ariël Jacobs: "Strategisch het juiste moment" "Over een trainer zijn de meningen altijd verdeeld. Intern zal Anderlecht ongetwijfeld voldoende redenen hebben om te handelen. De resultaten zijn ook niet verkeerd. Anderlecht staat mee aan de leiding en zit in de 1/8ste finale van de Europa League. Strategisch kan ik het dan ook wel begrijpen dat ze nu zijn contract verlengen. Het wordt hoe dan ook een nek-aan-nekrace in de play-offs. Als Anderlecht het even wat minder doet, zouden er extern zomaar speculaties kunnen ontstaan over een ontslag van Weiler. Die drukt Anderlecht op deze manier nu al de kop in. Dat schept duidelijkheid. Dit is een statement. Vooral omdat Weiler nog een contract had voor volgend seizoen. Nu doen ze er nog een jaar bij en daardoor laten ze naar de buitenwereld toe duidelijk blijken dat ze volledig achter hem staan." © belga.