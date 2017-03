(Geschorste) Youri Tielemans verwelkomt op 19-jarige leeftijd dochtertje Melina

Door: Glenn Bogaert

5/03/17 - 16u51

© photo news.

Geen Youri Tielemans gisteren bij Anderlecht, de 19-jarige middenvelder van paars-wit zat in Mechelen een speeldag schorsing uit, maar dat kwam hem misschien nog niet zo slecht uit want uitgerekend afgelopen nacht is hij voor het eerst in zijn nog jonge (voebal)leven vader geworden.