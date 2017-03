Nuytinck: "Beste spits? Die jonge gast van KV Oostende. En Teo natuurlijk"

Door: Niels Vleminckx

3/03/17 - 14u21

Morgen speelt Anderlecht tegen KV Mechelen. Bram Nuytinck blikte alvast vooruit, maar ook terug op het jaar waarin hij zijn basisplaats bij paars-wit heroverde.

"Als je ziet dat KV Mechelen volop meestrijdt voor play-off 1, wil dat wel iets zeggen, denk ik. Het is sowieso een sterke ploeg. Maar het zegt ook iets over het Belgische voetbal: terwijl Genk en Gent, toch twee clubs die in de 1/8ste finales van de Europa League staan, momenteel niet tot de top zes behoren, doet KVM gewoon mee."



"De Belgische competitie is sterk: er zijn veertien, zestien topmatchen per jaar. Veel meer dan in Nederland. PSV, Ajax en Feyenoord zijn dan wel even sterk als Anderlecht en Club Brugge, maar de ploegen daaronder zijn van een minder niveau. Dat is hier niet het geval."