Euforie van Vanden Borre in één minuut: "Dolgelukkig met club van m'n hart"

Mathieu Goedefroy

2/03/17 - 11u56

© kos.

video

Anthony Vanden Borre sloeg vanmiddag de voetbalwereld met verstomming, door zijn comeback als voetballer te maken bij het Congolese TP Mazembe. Tijdens het persmoment in Brussel toonde Vanden Borre zich bijzonder trots en euforisch. "Wie mij kent weet dat deze club in mijn hart zit. Ik ben zelf geboren op een uur rijden van het stadion, dit is ook een keuze als eerbetoon voor mijn moeder."