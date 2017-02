Ook Michel Verschueren mengt zich in relletje tussen Liesbeth Homans en Unia: "Wie haar kent weet dat ze ook dit land wil splitsen"

Door: redactie

28/02/17 - 14u34 Bron: Twitter Michel Verschueren

© photo news.

Er was de voorbije dagen heel wat te doen over uitspraken van Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans over Unia, het voormalige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Volgens de N-VA-politica zou Unia niet neutraal en objectief zijn en het slechts opnemen voor mensen van allochtone origine.



Intussen krijgt de politieke rel ook een voetbaltintje met Michel Verschueren die zich in het debat mengt. De 85-jarige eremanager van Anderlecht, zelf een fiere liberaal, is een koele minnaar van de partij van Bart De Wever. Dat bleek in het verleden al meermaals en ook dit keer gaat 'Mister Michel' het politieke debat met de N-VA niet uit de weg: "Wie Liesbeth Homans kent weet dat zij niet alleen Unia maar ook België wil splitsen. Een onafhankelijke Vlaamse republiek blijft haar droom", klinkt het op Twitter.