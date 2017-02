Contract Vanden Borre ontbonden

Door: Rudy Nuyens

28/02/17 - 12u07

© photo news.

Anderlecht bereikte met Anthony Vanden Borre (29) een akkoord over de ontbinding van zijn contract, dat nog liep tot de zomer van 2018. Anderlecht zat een paar weken geleden al samen met de 28-voudige international, die na Nieuwjaar niet meer opdaagde bij het Franse Montpellier.

Vanden Borre was vorige zomer uitgeleend aan de Franse club, nadat hij een jaar bij de beloften van Anderlecht had vertoefd. Dat was het gevolg van een kleedkamerconflict met assistent-coach Geert Emmerechts en een interview, waarin Vanden Borre de coach en zijn medespelers op de korrel nam.



Vanden Borre leek weer op te leven bij Montpellier, maar na een blessure gaf hij tijdens de winterstop te kennen dat hij het mentaal niet meer kon opbrengen om profvoetballer te zijn. Een tweede overlegronde met Anderlecht leidde nu tot de ontbinding van zijn contract. Er werd geopperd dat Vanden Borre mogelijk aan de slag gaat bij de jeugd van Anderlecht. Dat blijft op termijn een optie, maar voorlopig is dit nog niet aan de orde.