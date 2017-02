Daarom juichte Kiese Thelin met de hand achter het oor

Door: Pieter-Jan Calcoen

24/02/17 - 21u53

© belga.

Hebt u ook de opvallende vierwijze van Isaac Kiese Thelin opgemerkt donderdagavond? Na zijn beslissende goal in Zenit, die Anderlecht de kwalificatie voor de 1/8ste finale van de Europa League opleverde, liep de Zweedse spits met de rechterhand achter zijn oor richting spionkop. Niet toevallig, zo bleek vandaag. "Een vriend van me had voor de match een foto van zijn kindje gestuurd", legde Kiese Thelin uit. "Die had zijn hand achter het oor en mijn vriend vroeg me om een eventueel doelpunt op die manier te vieren. (lacht) Ik heb dat dan maar gedaan."



Overigens had Kiese Thelin, die "enorm veel" felicitaties kreeg via sms, zijn treffer tot vanmiddag slechts één keer toevallig teruggezien. "Op de hotelkamer zag ik de goal passeren in een flits, maar voorts heb ik ze nog niet herbekeken", besloot de aanvaller.