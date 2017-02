"Die wekelijkse 'lullerij' over het Belgische voetbal boeit mij niet. Op maandagavond zet ik tijdens 'Extra Time' dikwijls mijn tv uit"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

80 kaarsjes blaast hij vandaag uit en wees gerust dat heel wat fans en bestuursleden van Anderlecht eens aan hem zullen denken. We hebben het over Jef Jurion. De vaardige middenvelder maakte in de jaren '50 en '60 furore in het Astridpark en geldt als een van dé clubmonumenten. 'Mister Europe' werd hij ook wel genoemd, de bijnaam die ook Frank Acheampong heden ten dage met trots mag dragen. Tweevoudig Gouden Schoen Jurion leeft al jaren ver weg van de schijnwerpers, maar deze week spreekt hij nog eens in ... 'Deze Week'.

Genieten van zijn (voetbal)pensioen, dat is wat paars-wit icoon Jurion anno 2017 doet, in het gezelschap van zijn vrouwtje Lisette. Het neemt niet weg dat de voormalige Rode Duivel het vaderlandse voetbal nog steeds volgt. Alleen heeft hij het niet zo begrepen op wat hij noemt "de wekelijkse 'lullerij' over het Belgische voetbal". Jef Jurion is bijvoorbeeld niet mals voor de talkshow 'Extra Time': "Op maandagavond zet ik tijdens dat programma vaak mijn televisie uit omdat ik het niet langer kan aanhoren. Jongens toch. Ze zitten soms een kwartier te zeiken over arbitragefouten - hands of geen hands, penalty of niet. Mocht ik daar in de studio zitten, het zou rap gedaan zijn."



Vijf titels op rij

Op zijn glorieperiode bij Anderlecht kijkt de zelfbewuste Jef Jurion met veel trots terug, al heeft hij ook een prikje in petto voor zijn geliefde club: "Die periode bij Anderlecht heb ik ooit eens bestempeld als de mooiste jaren van mijn leven, maar daarna heb ik nog veel unieke momenten meegemaakt. Is het je trouwens al opgevallen dat ik destijds in 1968 bij Anderlecht vertrok met vijf titels op rij en dat het daarna tot 1972 geduurd heeft voor ze nog eens kampioen werden? Terwijl ik eigenlijk veruit als enige speler vertrokken was." Voor zijn 80ste verjaardag mogen we de ex-speler van de 33-voudige landskampioen het volgende wensen: "Dat mijn gezondheid weer wordt zoals toen ik dertig jaar was. Ik heb twee nieuwe heupen en sukkel af en toe met mijn ogen. Dat zijn zo van die kwaaltjes."