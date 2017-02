Exact één jaar geleden pakte huisanalist Marc Degryse uit met wake-upcall voor Tielemans (en de boodschap is duidelijk aangekomen)

Door: Mathieu Goedefroy, Glenn Bogaert

22/02/17 - 15u48

Het kan verkeren: één jaar geleden schudde onze vlijmscherpe huisanalist Marc Degryse ene Youri Tielemans eens grondig wakker. De prestaties van de 19-jarige middenvelder van Anderlecht lagen niet in de lijn van zijn intrinsieke talent. Dat was 2016. Anno 2017 is het fijnbesnaarde jeugdproduct van paars-wit een van de sterkhouders en spilfiguren in onze Jupiler Pro League.



11 goals en 7 assists in 25 competitiematchen. In alle competities samen ogen zijn statistieken nog straffer: 16 goals en 9 assists in 36 matchen. Afgelopen weekend was de Brusselse chouchou tegen KV Oostende nog goed voor twee fabelachtige rake loeiers. Bekijk hierboven nog eens de boodschap die Marc Degryse vorig jaar had voor Tielemans en die is blijkbaar stevig aangekomen. De jonge middenvelder is duidelijk wakker geschoten na de opvallende wake-upcall van onze huisanalist.