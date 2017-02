Tielemans: "Niet erg dat ik op bank moest beginnen"

Door: redactie

19/02/17 - 21u15

© belga.

Youri Tielemans was dé grote man voor Anderlecht in Oostende vanavond. Hij scoorde twee wondermooie goals, ook al moest hij zich tevreden stellen met een invalbeurt. "Ik vond het niet erg dat ik op de bank zat", zo opende de middenvelder ietwat verrassend voor de camera's van Play Sports. "Het was ook geen verrassing want de trainer zei gisteravond al dat ik rust nodig heb. Dat was terecht, want we hebben nog een druk programma en ik was dan ook niet kwaad dat ik op de bank begon. Ik was wel blij dat ik mocht invallen, en om dat zo dan te doen: perfect!"



"Welke de mooiste van de twee goals was? Dan ga ik toch voor die tweede, met links. Dat is m'n mindere voet en die ging nóg mooier in de winkelhaak."



Vanderhaeghe: "Verschil in individueel talent"

Oostende-coach Yves Vanderhaeghe zag wat het verschil was tussen zijn team en dat van de bezoekers. "Het individuele talent heeft voor de beslissing gezorgd. Als je ziet hoe Tielemans tweemaal genadeloos toeslaat, dan was het meteen over voor ons. We hebben de tweede helft gedomineerd en hadden controle, maar die twee fantastische goals hebben ons pijn gedaan", zo legde de voormalige middenvelder van Anderlecht de vinger op de wonde.