Goede resultaten... en toch protesteren Anderlechtfans

Niels Vleminckx

19/02/17 - 07u00

© photo news.

Met een 27 op 33 in de competitie en een knappe 2-0-zege tegen Zenit kunnen de fans van Anderlecht niet klagen over de resultaten van hun team. En toch plannen verschillende supportersverenigingen in Oostende een protestactie. Niet tegen de spelers, niet tegen de coach, uitsluitend tegen 'het beleid'. Veel fans stellen zich vragen bij het transferbeleid van de club en zijn ontevreden met het spelniveau dat ze de voorbije jaren te zien hebben gekregen.

In een omzendbrief roepen fanclubs op om spandoeken gericht tegen het bestuur mee te nemen naar de kust, een zwarte outfit aan te doen en pas tien minuten na de aftrap het stadion te betreden. "Daarna zullen we volledig achter de ploeg staan. Ons ongenoegen richt zich enkel tegen het bestuur", klinkt het. De winst tegen Zulte Waregem en Zenit verandert niets aan de plannen.



"We vragen uitdrukkelijk dat iedereen mekaars mening respecteert, en dat deze actie geen onderlinge problemen tussen supporters teweegbrengt", zo wordt de omzendbrief afgesloten. Uitgerekend tegen KV Oostende braken er vorig seizoen in de play-offs gevechten uit in het supportersvak van paars-wit. Lees ook Anderlecht vervangt zijn grasmat: nieuw veld klaar voor thuismatch tegen Genk



