Anderlecht pakt uit met primeur en neemt professioneel gamer in dienst

Egon Van Nijverseel

15/02/17 - 14u34

De Deen August Rosenmeier is de eSporter van Franse topclub Paris Saint-Germain. © epa.

Het wordt een primeur voor het Belgische voetbal: Een speler van het wereldberoemde spel FIFA zal in dienst genomen worden als zogenaamde eSporter voor Anderlecht. Deze neemt voor de club deel aan internationale FIFA-toernooien.

Even populair als voetballers

Voetbalclubs werven een eSporter aan om meer jonge fans voor zich te winnen. Het spel FIFA is vandaag de dag immens populair bij de jeugd. Duitse club VfL Wolfsburg was de eerste Europese club die een eSporter in dienst nam, nadien volgden clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain. De FIFA-spelers krijgen meestal een volwaardig loon en zijn bijna even populair als de voetballers zelf, zo zitten ze soms samen aan de signeertafel.



Andere Belgische topclubs zullen hoogstwaarschijnlijk in het spoor van Anderlecht volgen. Ook de commissie marketing van de Jupiler Pro League plaatste het onderwerp al op de agenda.