Badji niet naar NY City

Niels Vlaeminckx

15/02/17 - 11u09

© photo news.

Stéphane Badji blijft tot het einde van het seizoen bij Anderlecht. De middenvelder had een aanbieding van New York City FC, de club van coach Patrick Vieira, maar zijn werkvergunning geraakte niet in orde. Bovendien was de interesse van de Amerikanen de afgelopen week al flink bekoeld. New York City kocht gisteren een andere middenvelder: de Fin Alexander Ring.



Dennis Appiah kampt weer met een probleem aan zijn scheenbeen. Zijn aantreden tegen Zenit is twijfelachtig. Andy Najar traint wel weer mee, maar met dik ingepakte knie. Ook Spajic en Sowah kunnen op de rechtsback uit de voeten. (NVK)