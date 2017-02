Waarom Lombaerts morgen tégen Anderlecht speelt en niet met...

Door: Rudy Nuyens, Niels Vleminckx

Als morgenavond de Europa League op gang gefloten wordt in het Constant Vanden Stockstadion, draagt Nicolas Lombaerts (31) het hemelsblauw van Zenit en niet het paars van Anderlecht. De Belgische recordkampioen hengelde vorige zomer nochtans naar de diensten van de Rode Duivel. Dat Lombaerts niet voor Anderlecht speelt, heeft zo zijn redenen.

Toen René Weiler vorige zomer de voorbereiding op het seizoen bij Anderlecht inzette, zag hij niet meteen nood aan defensieve versterking. Maar naarmate de voorbereiding vorderde en Anderlecht door Rostov uitgeschakeld werd voor de Champions League, begonnen de alarmlichten te knipperen in het Astridpark. Weiler zag samen met het bestuur in dat Anderlecht links centraal achterin problemen had.



Anderlecht informeerde begin augustus naar de beschikbaarheid van Nicolas Lombaerts, die net het EK had gemist door een hamstringblessure. Bij paars-wit lag voor de Rode Duivel een contract van 1,75 miljoen euro bruto per jaar klaar. Lombaerts had wel oren naar een terugkeer naar België, ook al verdiende hij in Rusland een drievoud van wat Anderlecht hem bood.



Het liep evenwel helemaal mis in de onderhandelingen tussen de clubs. Zenit wou nog rond de 3 miljoen euro vangen voor Lombaerts, maar Anderlecht was aanvankelijk slechts bereid om 1,5 miljoen neer te tellen. Dat paars-wit dat bedrag ook nog eens in twee schijven van 750.000 euro wou betalen - één in september 2016, één in mei 2017 - werd door Zenit ervaren als een gebrek aan respect, zo verzekeren bronnen dicht bij de Russische club ons. De reactie van Zenit op het bod dat de club "belachelijk" vond, was navenant: de prijs werd voor Anderlecht zomaar even opgedreven naar 6 miljoen.



