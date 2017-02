'Zootje ongegereld' blijft als betrouwbare Zwitserse klok punten pakken

Door: Stephan Keygnaert

13/02/17 - 09u55

© photo news.

En wij, allemaal waarnemers, maar uithalen naar Anderlecht. Dat het een zootje ongeregeld is. Wel, dat zootje blijft als een betrouwbare Zwitserse klok netjes zijn punten sprokkelen. Anderlecht, met Hanni in een hoofdrol, zit weer helemaal mee in de titelrace.

Anderlecht is een raar beestje. Als je hen klinisch ontleedt, is daar weinig op aan te merken. Akkoord, midden november was René Weiler dead man walking en lag Anderlecht op apegapen, maar het parcours dat trainer en spelersgroep sindsdien hebben afgelegd, is - alle emoties opzij - goed: overwinterd in de Europa League, onterecht uitgeschakeld in de Cup en, vooral, áltijd in het spoor van Club Brugge gebleven, met inmiddels elf competitiewedstrijden op rij zonder nederlaag - onder meer gelijk tegen Club en Standard, gewonnen van Zulte Waregem, AA Gent en Charleroi.



Onderweg voetbalde Anderlecht een paar keer écht niet slecht: op Mambourg, in Westerlo, en ook gistermiddag beantwoordde het spel in het eerste uur perfect aan de norm in het Astridpark. En nog iets: er zijn momenten dat deze ploeg uitstekend collectief druk zet, op de juiste plaatsen, met de juiste timing. Dat vereist training. Dat kun je niet als jouw trainer een kluns is. In een normale wereld geef je Anderlecht thumbs up.



